Desde que “Gossip Girl” terminou, em 2012, Penn Badgley – o Dan Humphrey – andava meio sumido, pois ainda não havia feito parte de outra produção de sucesso. Mas a gente arrisca dizer que isso vai mudar com o lançamento da série “You”, da Lifetime.

Na trama ele interpreta Joe, um cara que se envolve com Guinevere, a moça que salvou de ser atropelada numa estação de trem. Ele parece ser apenas um pacato vendedor de livros, mas, na verdade, é obcecado por Guinevere e armou todo um plano para que os dois ficassem juntos “ao acaso”. A série é baseada no livro de mesmo nome, escrito por Caroline Kepnes – no Brasil ele se chama “Você” e foi lançado recentemente pela Rocco.

“You” também tem Shay Mitchell – a Emily, de “Pretty Little Liars” – e John Stamos – o Jesse, de “Três é Demais” – no elenco. Já a produção da série conta com nomes que trabalharam em “Riverdale”, “The Vampire Diaries” e “Corra!”.

A estreia nos Estados Unidos acontece em 9 de setembro e a série ainda não tem data para chegar ao Brasil. Estamos torcendo para que não demore muito!