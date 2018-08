A nova tatuagem da Ariana Grande é gigante e muito especial

Ariana Grande já fez várias tatuagens pelo corpo e com certeza cada uma delas tem um significado. A última, no entanto, feita no antebraço e inspirada no filme animado japonês “A Viagem de Chihiro“, provavelmente é uma das mais especiais.

No Instagram, a cantora de “God’s A Woaman” mostrou o resultado da arte feita pela tatuadora Mira Mirah – que está com a agenda lotada até 09 de janeiro de 2019 – e aproveitou para explicar para os seguidores o motivo do desenho ser tão especial.

“Eu fico feliz toda vez que olho para baixo”. “Eu fico feliz toda vez que olho para baixo”.

A estrela publicou:

“O crescimento de Chihiro em uma pessoa capaz é o ponto principal para o enredo de “A Viagem de Chihiro”. Durante sua aventura no Mundo dos Espíritos ela amadurece de uma menina fácil de assustar e infantil de acordo com sua idade, para uma garota esforçada, responsável e corajosa que aprendeu a deixar seus medos de lado por aqueles que ela ama. Para protejer seus amigos e resgatar seus pais de um encantamento que os transformou em porcos, Chihiro destrói sua antiga personalidade e se adapta ao seu ambiente para se tornar uma menina corajosa, perspicaz e confiável”.

Interessante, não? Para quem não se lembra, em maio de 2017, um dos shows da cantora, em Manchester, sofreu um atentado terrorista que resultou em 22 mortes.

Hoje, passado o trauma, ela está seguindo com vida: lançou um novo e elogiado álbum, o “Sweetener”, e está noiva do comediante Pete Davidson. Como na história de Chiriro, precisou passar por muitas coisas, mas continua firme e mais forte.