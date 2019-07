A nova tatuagem da Maisa deixou as pessoas meio confusas

Quem aí não pode ver uma imagem de tatuagem no Pinterest que já corre para salvar? Na última quinta-feira (18), Maisa usou o Twitter para mostrar a primeira tatoo feita e, como de costume, a escolha da apresentadora dividiu opiniões. Muitos internautas estão dizendo para Maisa que, caso algum dia ela vá para o hospital, os médicos pensarão que o desenho é seu tipo sanguíneo.

Esses comentários estão acontecendo porque Maisa, divertida como sempre, escolheu tatuar “+A”. Como o user do seu Twitter, essa é uma brincadeira com o nome dela, já que a leitura por extenso seria “maisA”.

A parte do corpo escolhida para a tattoo foi o antebraço, próximo à dobra do cotovelo. Logo após a publicação da imagem, a apresentadora acrescentou: “eu tô muito feliz, tá?”, com uma carinha feliz.

A publicação já teve mais de 90 mil curtidas e 1.700 respostas. Entre as diferentes reações do público, muitos internautas comentaram sobre a confusão que o desenho pode causar, caso a apresentadora precise de uma transfusão de sangue, por exemplo.

Mana, vão pensar q é seu tipo sanguíneo — insta: saalesisabelaa (@saalesisabelaa) July 18, 2019

não galera não é o tipo sanguíneo igual eu pensava, é o nome mesmo — Felipe (; (@felipepileggii) July 18, 2019

se tu sofrer um acidente podem achar q é teu tipo sanguíneo, que perigo — Laura Cornely (@_cornelly) July 18, 2019

Só dá ruim se confundirem que teu sangue eh A+ e tu receber uma transfusão de sangue errada 😱 — Sad Pikachu (@anakirk_) July 18, 2019

pensei que teu sangue fosse A+ — Gustabirus (@Firosfou4310) July 18, 2019

Se for para um pronto-socorro vão pensar q é seu tipo sanguíneo, tô falando sério — Lalah☀️ (@lalabombom) July 18, 2019

eu espero que seu tipo sanguíneo tb seja esse — ' (@lolocrf_) July 18, 2019

Não duvido nada de pensarem por ai que é o seu tipo sanguíneo — Mᥲᥣιᥒᥱ  (@lwtindie91) July 18, 2019

Mas se um dia (Deus te livre) e você estiver na rua, sofrer um acidente é acharem que seu tipo sanguíneo é A+? @maisa — Suzane Martins (@SuzaneMartins11) July 19, 2019

Como agr virou moda tatuar o tipo de sangue, as alergias, quais doenças possue, e etc, vão confundir com seu tipo sanguíneo, mas achei legal. — Letícia (@LeMabelini) July 19, 2019

Amiga, vão pensar que e seu tipo sanguíneo — Felipe Feto 🌀 (@felipefelto) July 19, 2019

A preocupação – ou seria chatice mesmo? – dos fãs com a tatuagem escolhida também dividiu espaço com reações sobre ela ter crescido rápido. Só que Maisa já tem mostrado há um bom tempo que amadureceu muito com o passar dos anos.

Ela já usou as redes sociais para falar sobre masculinidade frágil, respondeu muito bem as brincadeiras constrangedoras de Silvio Santos e também mostrou muita responsabilidade ao discutir menstruação. Não é por acaso que a apresentadora tem o apelido de rainha sensata, né?

A Maísa cresceu, meu Deus, eu não tô preparada pic.twitter.com/6Q5igr59Rl — lérbysca (@vaness7ao) July 18, 2019

MAISA VC TEM 7 ANOS COMO ASSIM — ‎ ⊬ madu Ξlll (@uriediemon) July 18, 2019

maisa, como vc teve essa ousadia de crescer? pic.twitter.com/DlpoCSSdPg — All in (@MariScko) July 18, 2019

MDS É A SUA PRIMEIRA TATUAGEM — Kauã (@kauafaria90) July 18, 2019

@maisa: vou fazer uma tatuagem eu: não é possível, essa menina é um bebê, só acredito vendo. Maísa posta foto da tatuagem. eu: pic.twitter.com/qxgWqGBhq7 — baseado em fatos reais (@euddko) July 18, 2019

MAÍSA COMO ASSIM ATÉ ONTEM VC TINHA 5 ANOS — felipones maloqueiro e sofredor (@felipones_sccp) July 19, 2019

menina eu vi vc crescer — tom filho 📸 (@heytominie) July 18, 2019

Mds a Maísa cresceu msm, em choque

ficou foda dms menina aaaa — carol (@jmtjxx) July 18, 2019

maisa msm vc sendo mais velha que eu tu continua sendo meu bebe, ok? — ؘ (@zjmdeus) July 19, 2019