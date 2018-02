A rainha do Carnaval 2018, com certeza, foi a Pabllo Vittar . A drag queen se superou e nos dias de folia arrasou demais com uma fantasia melhor do que a outra.

Rolaram homenagens a desenhos animados, outras divas do pop e homenagem até a uma certa novela mexicana…

Abaixo, a gente separou todos os looks usados por ela.

Jesse da Equipe Rocket – “Pokémon”

E quem acha que Pabllo não ama um anime, se engana, porque a primeira fantasia foi justamente um personagem da infância de todos.

Xuxa

Ela foi de Rainha dos Baixinhos, sim! E ficou linda demais, inclusive tinha o microfone para melhorar tudo – até a própria Xuxa comentou e aprovou.

Beatrix Kiddo – “Kill Bill”

Com o cabelo platinado perfeito e macacão amarelo icônico, a Pabllo só precisava da espada do Hattori Hanzo para virar a heroína.

Lady Gaga no VMA de 2009

Ela conseguiu recriar a roupa completa, inclusive a máscara que a Gaga usa no VMA de 2009, e o resultado não podia ser mais parecido.

Mía Colucci – “Rebelde”

Com o cabelo loiro e o uniforme que ninguém esquece, a cantora até dançou ao mostrar a fantasia.

Avatar

Ela se vestiu de Avatar, do filme que leva o mesmo nome, e nem precisou se pintar de azul para todo mundo saber qual era a fantasia rica em detalhes.

Fantasia para o desfile da Beija-Flor

Mesmo que não tenha sido a cantora que pensou na fantasia, ela usou e estava radiante no desfile, atraindo todos os olhares para a criação incrível da Beija-flor.