Embora não escondesse de ninguém na casa do ‘BBB18‘ que chegou ao Brasil após fugir de uma Síria em situação de guerra, Kaysar nunca foi muito de falar de seu passado ou de sua família. Os brothers sabiam absolutamente nada sobre o que havia acontecido com o participante em meio à guerra, e toda vez que perguntavam ele dizia que preferia não falar. Mas a coisa mudou nessa última madrugada, faltando pouco para terminar o reality show.

Kaysar estava na cama com Jéssica e começou a contar sobre a relação com os pais e dos amigos que perdeu na guerra. “Se eu estivesse lá com eles, talvez eu estaria também morto”. O sírio citou um episódio em especial no qual um amigo estava desejando feliz dia das mães quando levou uma bala na cabeça. Além dos mortos, houve também amigos que foram sequestrados e torturados.

Até mesmo a proximidade que sentiu com Caruso foi explicada. Segundo Kaysar, o publicitário paulista era a cara de um amigo dele, já morto. A semelhança fez com que ele não conseguisse ficar bravo com Caruso, porque ele o lembrava do amigo que já foi.

Outro assunto que também apareceu na conversa foi sobre sua namorada que morreu na guerra por muitos tiros. “Não sei quantas balas ela levou”, explicou o brother. Jéssica ouviu a história de Kaysar inteirinha, e estava lá para oferecer o ombro amigo. Logo os dois foram dormir, após trocar alguns chamegos no quarto do Líder.