A primeira foto do bebê caçula de Kim Kardashian vai derreter seu coração

Que fofura esse bebê Psalm! O caçulinha de Kim Kardashian e Kanye West fez sua estreia no Instagram em grande estilo, com uma foto linda que mostra bem seu rostinho. O clique mostra o pequeno dormindo ao sol, com um body branco, naquela pose que os bebês adoram, deitado com os bracinhos para cima.

Segundo Kim, o pequeno é a cara da irmãzinha Chicago, que tem um ano e meio de idade. Psalm nasceu em 9 de maio, ou seja, recém completou um mês de vida. Kim Kardashian e Kanye West têm, juntos, quatro filhos: North (quase 6 anos), Saint (3 anos), Chicago e Psalm.