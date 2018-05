O casamento mais aguardado do ano finalmente vai acontecer neste sábado (19). A atriz Meghan Markle e o Príncipe Harry trocam votos e alianças no Castelo de Windsor. Para quem quer acompanhar a cerimônia, o horário oficial do casamento real é ao meio-dia, na Inglaterra. Devido ao fuso horário, por aqui Meghan e Harry se casam às 8h, no horário de Brasília.

Se você faz questão de não perder nem um minuto da festa, no entanto, pode se preparar para acordar cedo, porque a chegada dos convidados está prevista para começar às 9h30 na Inglaterra, ou 5h30 no Brasil. Os canais de TV a cabo Bandnews e GNT vão começar a transmissão a partir das 6h, acompanhando a chegada dos convidados e familiares dos noivos. Na TV aberta, a Rede Globo transmite o casamento entre 7h e 9h30, antes do “É de Casa”.

O horário da transmissão da Globo deve ser realmente o mais recheado de rostinhos conhecidos, já que, de acordo com as informações oficiais a respeito do casamento real, os membros da realeza devem começar a aparecer por volta das 11h20 (7h20, no Brasil). Alguns chegarão de carro, e outros à pé. Depois disso, é a hora do noivo, Príncipe Harry, chegar acompanhado do irmão, Príncipe William, provavelmente à pé. E, então, finalmente, chega o momento da noiva entrar na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Programe seu despertador e não perca nada!