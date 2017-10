A série da Netflix mais maratonada no Brasil é surpreendente

Fazer maratonas de séries em frente à TV é um hábito cada vez mais comum. Grandes sucessos como “Orange is the New Black“, “House of Cards” e “Stranger Things” não são meramente assistidos pela audiência, mas sim devorados. Em uma pesquisa inédita, a Netflix mapeou o comportamento dos chamados “supermaratonistas”: pessoas que assistem temporadas inteiras nas primeiras 24 horas logo após o lançamento.

Nada mais, nada menos do que 8,4 milhões dos assinantes da Netflix podem ser considerados supermaratonistas – e se você foi uma das pessoas que assistiu aos quatro episódios de “Gilmore Girls – Um Ano para Recordar” no mesmo dia em que estreou, saiba que faz parte dessa conta. E a cada ano, mais e mais pessoas escolhem assistir às séries assim: antes de todo mundo, e o mais rápido possível. De 2013 a 2016, o número de supermaratonistas cresceu 20 vezes.

O vice-presidente de séries originais da Netflix, Brian Wright, justifica esse comportamento citando a “satisfação única ao ser o primeiro a terminar uma história – que seja a última página de um livro ou os últimos momentos da série de TV favorita”. Mas antes da Netflix, não havia a possibilidade de começar e terminar de assistir uma série no mesmo dia. Por isso, o comportamento dos supermaratonistas é um fenômeno inédito.

O Brasil, embora apaixonado por séries, não é o campeão mundial da supermaratona do sofá. De acordo com o ranking divulgado pela Netflix, o primeiro lugar do pódio pertence ao Canadá, seguido pelos Estados Unidos. Coincidência ou não, outros países de clima frio como o Canadá estão no top 5: Dinamarca é 3º, Finlândia é 4º e Noruega é o 5º lugar. Nossa terrinha, talvez por causa da grande oferta de dias ensolarados, está em 10º lugar no ranking.

E enquanto no mundo todo a série mais maratonada da história foi justamente “Gilmore Girls: um Ano Para Recordar”, com seus meros quatro episódios, no Brasil a história é outra. A série mais “supermaratonada” é o anime “The Seven Deadly Sins“. Haja dedicação dos fãs de anime!

Quer saber quais outras séries são as queridinhas dos atletas de sofá no Brasil? Veja o top 20:

The Seven Deadly Sins Marvel’s The Defenders Santa Clarita Diet Gilmore Girls: A Year in the Life 3% The Ranch Atypical Stranger Things Fuller House You Me Her Dear White People Chewing Gum Glitch Frontier Narcos Friends from College The Mist Anne with an E Love The OA

A sua preferida está na lista?