Absurdo! Participante de ‘A Fazenda’ rouba beijo e público pede expulsão

A nova temporada de ‘A Fazenda‘ mal chegou à segunda semana de exibição e já garantiu uma situação incrivelmente desagradável. Durante uma briga entre os peões Hariany e Phellipe nessa última madrugada, o rapaz teve uma atitude inesperada e roubou um beijo da peoa. O assédio indignou Hariany, os outros participantes do reality e o público de fora, que pede pela expulsão do participante.

A relação entre Phellipe e Hariany vinha bem conturbada desde a primeira semana de reality. Ele chegou a fazer alguns comentários grosseiros disfarçados de elogio para a peoa, que retrucou de forma ríspida. O resultado desse climão emergiu durante a formação da roça, quando Phellipe votou em Hariany da forma mais debochada possível: o confinado disse que ia votar “naquela menina ali, a mais bonita”, sem nem dizer o nome da colega.

A mais recente briga dos peões aconteceu na madrugada deste sábado, e o motivo foi (novamente) a falta de respeito com mulheres do reality. Hariany estava acompanhada de Diego, e Phellipe apareceu no cômodo para reclamar como Diego teria tratou mal Andréa de Nóbrega. Hariany logo se esquentou e acusou Phellipe de ter ofendido outras mulheres, e os dois se aproximaram durante a troca de ofensas. Do nada, Phellipe jogou sua cabeça para frente e roubou um beijo de Hariany.

A peoa se revoltou e precisou ser segurada por Diego. “Você beijou na minha boca sem permissão!“, afirmou Hariany no meio da confusão, e ainda avisou que poderia denunciar ele para a produção. O beijo roubado por Phellipe virou assunto principal nas redes sociais, e os fãs do programa pedem para que o participante seja expulso pelo assédio claro.

Vale lembrar que ‘A Fazenda’ até tem um histórico de expulsar participantes envolvidos em agressões físicas, como foi o caso da Nadja na temporada passada, mas nunca houve um caso de assédio como um beijo roubado. Resta ver como a produção do programa vai lidar com esse assunto.