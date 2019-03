Estamos tão necessitados de um barraco daqueles no BBB19 que estamos até nos contentando com mini-tretas que rolaram no programa. Após a emocionante prova da liderança no programa, cujo prêmio era poder falar com um parente por 30 segundos, os brothers se reuniram no jardim para conversar sobre aquela noite. No meio daquilo tudo, Paula aproveitou para reclamar de Rodrigo e nos trouxe essa pequena briguinha do dia.

Para quem não lembra, os brothers precisaram quebrar os corações dos colegas, e quem perdesse os 3 corações cenográficos estava eliminado. Rodrigo foi direto quebrar o coração de Paula, e por sorte ganhou o direito de quebrar mais um. A escolhida? Paula de novo! A sister reagiu um pouco mal por essa predileção, afinal estava ansiosa para rever sua irmã tanto quanto Rodrigo gostaria de falar com sua mãe.

“Achei sacanagem“, brincou Paula enquanto explicava ao colega que estava a sós com Hariany no jogo, e que Rodrigo tinha muitas outras opções para quebrar o coração. Indignado, o brother pediu para ela não jogar isso pra cima dele.

Embora a treta tenha sido em tom de brincadeira, Paula não aceitou isso tão na boa assim. No quarto, a sós com Hariany, a sister chegou a falar que Rodrigo era “sem coração” por ter feito aquilo na prova. Eita!