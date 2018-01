“Acho que vou ser mãe cedo”, diz Bruna Marquezine em entrevista

A atriz Bruna Marquezine está com todos os holofotes voltados para ela. Prestes a estrelar a nova novela das 19h, “Deus Salve o Rei“, no papel de Catarina – primeira vilã da carreira dela – Marquezine ainda reatou o namoro com o jogador de futebol Neymar, e tudo o que fala ou faz vira notícia.

Em entrevista para o “Fantástico“, a ser exibida no próximo domingo (7) na Rede Globo, a atriz, ao lado da amiga Marina Ruy Barbosa, contou para os jornalistas Tadeu Schmidt e Ana Paula Araújo que acha que será mãe cedo. A revelação foi feita durante um debate sobre o poder de escolha na vida das pessoas, um dos temas da nova novela.

Desde que Neymar e Bruna reataram que há especulação sobre um possível casamento – e a hashtag “#BrumarGrávidos” chegou ao topo dos trending topics do Twitter na terça-feira (2). Era uma brincadeira, mas quem sabe não vira realidade em breve? Pelo jeito, Bruna não descarta a possibilidade…