Mesmo após 19 temporadas, o ‘BBB‘ continua sendo um fenômeno de audiência e de repercussão, então claro que a Globo ia garantir o reality por mais tempo, certo? Durante o programa exibido nessa terça-feira (09), Tiago Leifert fez o anúncio que todos esperavam: abriram as inscrições da próxima temporada.

Quem quiser entrar no BBB20 basta ir ao site oficial da emissora e responder a um cadastro com mais de 70 perguntas, envolvendo envio de fotos e vídeos. Somente após responder tudo que o cadastro estará confirmado.

E, como o apresentador sempre faz questão de avisar, somente assim é possível se inscrever, não dá para mendigar uma vaga no Instagram do apresentador. Tiago também avisou que são vagas limitadas.

Isso também acaba com os boatos de que a próxima edição do BBB teria apenas ex-participantes, como uma forma de comemorar as vinte edições.