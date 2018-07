“Adorei a homenagem”, diz Fernanda Gentil ao ver Ana Maria com sapatão

No “Mais Você” dessa quinta-feira (5), Fernanda Gentil mostrou mais uma vez por que é uma das melhores pessoas da TV atualmente. Descontraída como sempre, ela não se aguentou ao ver a Ana Maria Braga segurando uma bolsa no formato de um grande tênis amarelo – ou seja, um sapatão.

“Só to aqui pensando se essa bolsa não foi uma indireta, mas tudo bem. Adorei a homenagem, diga-se de passagem”, disparou ela. A apresentadora e o Louro José caíram na gargalhada na mesma hora, lógico.

“Não, definitivamente não”, disse rindo Ana Maria, que não esperava pelo comentário da jornalista. “Deixou quicando eu cortei. Não poderia deixar passar”, respondeu Fernanda.

No Twitter, muita gente comentou sobre a irreverência de Fernanda. Desde que assumiu o relacionamento com a namorada Priscila Montandon, ela fala do assunto com total naturalidade, seja em momentos sérios ou na hora de rir de si mesma. Maravilhosa!

gente a fernanda gentil gritei pic.twitter.com/azt8JEukWF — mi 🇧🇷 (@lexwegrey) July 5, 2018

HAHAHAHAHAHA O BERRO QUE EU DEI COM A FERNANDA GENTIL, MARAVILHOSA E RAINHA DA COPA! pic.twitter.com/K0gixJGXqG — Edinho 🏳️‍🌈 (@emhjr) July 5, 2018

Alguém dá um programa pra Fernanda Gentil pic.twitter.com/Hkyirlx3HA — Loe (@lzsrs) July 5, 2018

GENTE VCS TAO ASSISTINDO A ANA MARIA BRAGA DIZENDO Q VAI MANDA ESSA BOLSA DE SAPATO PRA FERNANDA GENTIL EU TO GRITANDO pic.twitter.com/TxS4ZcPeUE — hexa? 🇧🇷 (@carryonleydi) July 5, 2018