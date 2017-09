Adriana Esteves e mais brasileiros disputam o Emmy Internacional

O Emmy Internacional anunciou os indicados de 2017 nessa quarta-feira (27) e há nove brasileiros na disputa. Nas categorias de atuação, Adriana Esteves está concorrendo como Melhor Atriz pelo papel em “Justiça” e Julio Andrade como Melhor Ator por “Um Contra Todos” – série produzida pela Fox.

Na categoria de Melhor Telenovela, concorrem “Velho Chico” e “Totalmente Demais”. Além disso, “Justiça” está na disputa como Melhor Série Dramática, “Tá no Ar” como Melhor Série de Comédia e “Alemão” como Melhor Filme para TV ou Minissérie.

E não foi apenas com produções de TV que o Brasil ganhou destaque. O espetáculo “Portátil”, do Porta dos Fundos, concorre ao prêmio de Melhor Programa Artístico e a série online “Crime Time” (do Studio+) entrou na categoria de Melhor Série de Curta Duração.