Adriana Esteves explica por que era contra a reprise de ‘Avenida Brasil’

“Avenida Brasil” é considerada uma das maiores novelas de todos os tempos e, para a alegria de muita gente, ela está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”. Mas você sabia que Adriana Esteves, a gloriosa Carminha, era contra isso?

“No fundo eu não queria. Eu queria que aquilo ficasse lá e que eu ficasse com a memória de tanta alegria, de tanta felicidade e de tanta emoção que foi aquela novela pra mim”, revelou a atriz ao G1. Mas depois, ela mudou de ideia e emocionou-se ao ver o folhetim no ar novamente.

“No dia em que a novela estreou, eu não estava conseguindo nem focar no trabalho de gravar uma outra novela. Cheguei em casa tão feliz que pedi pro meu marido abrir um champanhe como se fosse estreia, sete anos depois”.

Adriana é casada com Vladimir Brichta e os dois estão no elenco de “Amor de Mãe”, a nova novela das 21h. A estreia acontece no dia 25 de novembro.