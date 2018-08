Afiada, Simone faz pergunta impagável para Laura Muller no ‘Altas Horas’

Simone e Simaria por si só já animam qualquer lugar que passam com o bom humor contagiante que as duas carregam, né? A gente estava com saudades dessa duplinha junta novamente nos fazendo rir e cantar o melhor do feminejo nos palcos desse país. Na noite de sábado (25), as duas ficaram eufóricas no “Altas Horas“, quando Serginho Groisman as presenteou com um tira-dúvidas exclusivo com Laura Muller, que respondeu apenas às perguntas das cantoras.

A gente quase que não se aguentou com uma dúvida específica de Simone para a sexóloga, que começou assim: “Eu quero saber desta vez sobre…chupar a mangueira”. Como é que é, garota? Visivelmente com vergonha de ter soltado essa, a pergunta faz Laura e a plateia não se aguentarem de tanto rir. (E a risadinha de Simone depois de tirar essa dúvida é impagável).

Depois de virar meme na web ao perguntar sobre “dar a roda” para sexóloga Laura Muller, no Altas Horas, a sertaneja Simone voltou a atacar. A dúvida, agora, foi sobre a tal “Disneylândia” masculina.. #simoneesimaria #simone #sertaneja #altashoras #lauramuller #tretashow pic.twitter.com/Pw06jS0Npa — Treta Show (@tretashowreal) August 26, 2018

A cantora estava falando, claro, sobre sexo oral, mas queria saber muito mais que apenas o basiquinho. Simone perguntou se era perigoso o parceiro descobrir onde é a “Disneylândia”, caso os movimentos cheguem até o fiofó ~nomenclatura popular para quem se sente desconfortável para dizer ânus~. A sexóloga, após se recuperar da risada, responde que o corpo masculino é cheio de pontos G, e que não tem problema algum usar deles para o melhor dos prazeres, não é mesmo?

A internet adorou esse momento e quer saber quando a dupla vai voltar para o programa para tirar mais dúvidas como essa.

Simone tirando dúvidas com Laura Muller Socorroooo #AltasHoras pic.twitter.com/6XJF3uV6EW — Maria Carolina (@_maryluna) August 26, 2018

o Brasil que eu quero, é um Brasil com simone e simaria em todos os programas de tv#SimoneeSimariaNoAltasHoras — bel ♡ (@descrevosimone) August 26, 2018