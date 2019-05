Afinal, Meghan Markle é ou não é princesa do Reino Unido?

Nesta sexta-feira (17), o jornal britânico Daily Mail divulgou uma foto da certidão de nascimento do master Archie Harrison Mountbatten-Windsor, o filho de Meghan Markle e do príncipe Harry. No documento, está registrado que o bebê nasceu no Portland Hospital, um hospital particular em Londres, pertinho do Regent’s Park.

Pois bem. Mas algo que chama a atenção no documento é a ocupação de Meghan Markle registrada no documento. Ela exerceria a função de princesa do Reino Unido. Olha lá:

Em 19 de maio de 2018, quando Meghan e Harry se casaram, logo foi anunciado que Meghan passaria a ser duquesa de Sussex, título que acompanha o dado a Harry, duque de Sussex. Nada de princesa para ela. Kate Middleton também não é princesa, mas sim duquesa de Cambridge.

Por que então no primeiro documento oficial de master Archie, a ocupação da mãe dele é princesa – e do pai é príncipe?

Senta, que lá vem história. De acordo com as regras e protocolos da monarquia britânica, príncipe ou princesa são os filhos do monarca, ou quem herdou esse título do pai ou da mãe – como o filho da rainha Elizabeth, príncipe Charles, os filhos dele William e Harry, e os filhos de William, George, Charlotte e Louis. Por opção de Harry e Meghan, Archie não é príncipe, apenas master.

Meghan poderia ser chamada de princesa, sim, mas ela seria a princesa Henry de Wales, deixando bem claro que o título não é dela, mas sim do marido Henry (sim, o nome do príncipe Harry é Henry. Harry é apelido).

Como é 2019 e essa coisa de ser a princesa do marido é muito ultrapassada, hoje em dia as mulheres dos príncipes ganham seus próprios títulos. Os príncipes também ganham novos títulos ao se casarem. Então eles, além de príncipes por nascimento, são duques por decreto da rainha. E as mulheres deles são duquesas, por decreto da rainha.

Entendido?