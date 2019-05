Afinal, quem ficou com o Trono de Ferro em ‘Game of Thrones’?

Atenção: esse texto contém spoilers do sexto episódio da oitava temporada de “Game of Thrones”.

No último domingo (19), os fãs de “Game of Thrones“ assistiram ao sexto e último episódio da 8ª temporada da série. A indignação com o desfecho da história foi tão grande que rendeu uma bela lista de memes sobre os principais acontecimentos. E convenhamos: houve motivo o suficiente para o deboche e um deles tem a ver com quem ficou no Trono de Ferro.

Para a surpresa de quem tem acompanhado a série desde 2011, o desfecho do trono em si pode ter sido uma surpresa. Ninguém pôde tomar posse dele porque o famoso Trono de Ferro derreteu depois de ter sido queimada com MUITO fogo por Drogon.

O motivo que levou o dragão a fazer isso foi a traição de Jon Snow (Kit Harington). Em uma conversa íntima com Daenerys (Emilia Clarke), ele tentou convencer a tia/namorada a não continuar com o plano de conquistar outras cidades a qualquer custo. Ao perceber que ela não iria mudar de ideia, Jon a matou com uma espada transpassada pelo corpo.

Depois de perder os dois irmãos e a mãe, Drogon simplesmente cuspiu fogo diretamente no trono (mas por que não em Jon, né?). Destruí-lo é como vingar a morte de Daenerys, já que depois de tanta luta, não faria sentido outra pessoa sentar nele. Inclusive, mesmo sem tomar posse do trono, a Mãe dos Dragões foi a última a tocá-lo, dando a ideia de que a disputa por ele terminava ali, com ela.

Com a morte da Filha da Tormenta, os lordes de Westeros decidem escolher quem será o próximo rei de um jeito diferente: por meio de um conselho. Entre figuras importantes da trama, Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) é escolhido para governar os sete reinos. Intitulado “Bran, o Quebrado”, quem justificou ele ter sido o escolhido foi Tyrion (Peter Dinklage). Segundo o Lannister, Bran foi eleito pela importância das histórias dele.

E para você? Quem deveria ser responsável por Westeros?