Agora é a vez de Paola Carosella ganhar um programa solo na Band

Conhecida como jurada do ‘MasterChef Brasil‘ e por ser uma mulher incrível, Paola Carosella revelou uma novidade de sua carreira televisiva no Instagram: após muito papo no passado sobre um projeto parecido, a chef de cozinha confirmou seu programa solo na Band.

Na foto publicada em sua rede social, Paola Carosella se mostra agradecida a Patrício Dias, o antigo diretor do ‘MasterChef’. “Esse cara aí (…) é o responsável por revelar um lado meu que eu não sabia q seria capaz. De cozinheira a jurada na TV. E agora, ele que veio com essa historia de ter um programa solo”, diz a postagem.

O programa se chama ‘Lado C’ e, se seguir as conversas que já vinham rolando, deve seguir a linha da gastronomia que tanto encantou os brasileiros nos últimos anos, mas com um temperinho a mais. Ao contrário do programa solo de Erick Jacquin (o ‘Pesadelo na Cozinha‘, que ganhou nova temporada em 2019), provavelmente teremos a chef trabalhando com temas como cozinha sustentável e outros tópicos que ela já aborda durante as temporadas do reality.

Estamos muito animados para um programa solo da Paola Carosella e queremos isso pra ontem na nossa televisão! Providencie isso, Band!

