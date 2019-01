Foi realizada na tarde desta sexta-feira (25) a primeira prova do anjo do BBB19, valendo um desejado colar de imunidade na próxima votação a ser realizada no domingo (27).

A prova do anjo foi feita em duplas, e as parcerias foram escolhidas pelos próprios brothers. Uma das pessoas precisava arremessar uma bolinha numa armação e a outra devia pegar ela caindo, depositando numa urna. Cada bolinha valia uma pontuação diferente e os brothers tinham 90 segundos para conseguir a maior quantidade de pontos.

Foi bem sofrido para os brothers. Os confinados precisaram correr várias vezes, até porque três duplas empataram na final. O apresentador precisou realizar outras rodadas até, enfim, definir Rodrigo e Alan como os anjos da semana. O castigo do monstro da semana é ficar vestido de pinturas famosas, se expondo no local indicado, e eles escolheram colocar o “casalzinho” Maycon e Isabella na punição.

O próximo paredão, a ser formado no domingo, será triplo. Uma pessoa será indicada por Hana, a líder da semana e outra pela votação da casa. Após a despedida de Tiago Leifert, o Big Fone tocará e quem atender poderá indicar mais uma pessoa.