Alexis Bledel, a Rory de ‘Gilmore Girls’, ganhou um Emmy!

Já contamos aqui no MdeMulher quem foram os premiados na primeira noite do Emmy Awards. A segunda noite distribuiu mais prêmios técnicos e alguns de elenco. E uma das grandes surpresas da noite foi o primeiro Emmy da vida de Alexis Bledel, a Rory de “Gilmore Girls”!

Mas o prêmio que ela recebeu não foi por “Gilmore Girls – Um Ano Para Recordar”. Ela foi premiada pela atuação no instigante drama “The Handmaid’s Tale“, em que interpreta a aia Ofglen. Estavam concorrendo com ela pelo prêmio de Melhor Atriz Convidada em um Drama: Alison Wright, da série “The Americans”; Cicely Tyson, de “How to Get Away With Murder”; Ann Down, de “The Leftovers”; Laverne Cox, de “Orange Is the New Black”, e Shannon Purser, de “Stranger Things”.

Além dela, outra moradora de Stars Hollow também saiu com um troféu na mão: Melissa McCarthy, a Sookie, faturou o prêmio de Melhor Atriz Convidada em uma Comédia, pelo programa “Saturday Night Live”.

Veja abaixo todos os prêmios distribuídos na segunda noite do Emmy Awards:

Ator Convidado em Série de Drama: Gerald McRaney – “This Is Us — The Big Day”

Atriz Convidada em Série de Drama: Alexis Bledel – “The Handmaid’s Tale — Late”

Ator Convidado em Série de Comédia: Dave Chappelle – “Saturday Night Live”

Atriz Convidada em Série de Comédia: Melissa McCarthy – “Saturday Night Live”

Ator em Comédia ou Drama Curto: Kim Estes – “Dicks”

Atriz em Comédia ou Drama Curto: Jane Lynch – “Dropping the Soap”

Seleção de Elenco em Série de Drama: “Stranger Things”

Seleção de Elenco em Filme para TV ou Minissérie: “Big Little Lies”

Seleção de Elenco para Série de Comédia: “Veep”

Fotografia para Série de meia-hora: “Veep”

Fotografia para Série de uma hora: “The Handmaid’s Tale”

Fotografia para Série com várias câmeras: “The Ranch”

Fotografia para Minissérie ou Filme para TV: “The Night Of”

Trilha Sonora Original para Série: “House of Cards — Chapter 63”

Trilha Sonora Original para Minissérie ou Filme para TV: “Fargo — Aporia”

Trilha Sonora da Abertura: “Stranger Things”

Edição para Série de Comédia com Câmera Única: “Master of None”

Edição para Série de Comédia com Câmeras Múltiplas: “The Big Bang Theory”

Coordenação de dublês para Série, Filme para TV ou Minissérie: “Marvel’s Luke Cage”

Figurino épico para Série, Filme para TV ou Minissérie: “The Crown”

Direção de Arte para Série, Filme para TV ou Minissérie: “The Crown”

Trilha Sonora para Minissérie ou Filme para TV: “Fargo — Aporia”

Programa Infantil: “Once Upon a Sesame Street Christmas”

Direção de Arte para programa com narrativa: “Veep”

Direção de Arte para programa fantástico ou épico: “The Handmaid’s Tale”

Mixagem de Som para TV: “Westworld — The Bicameral Mind”

Coordenação de Dublês para Programa de Comédia: “Shameless”

Prêmio de Criatividade para Interatividade em programa roteirizado: “Westworld”

Comercial: “Calling JohnMalkovich.com – Squarespace”

Efeitos Visuais: “Westworld — The Bicameral Mind”

Efeitos Visuais em Papel Coadjuvante: “Gotham — Heavydirtysoul”

Cabelos: “Feud: Bette & Joan”

Supervisão de Músicas: “Big Little Lies — You Get What You Need”

Edição de Som para Séries: “Stranger Things”

Edição de Som para TV: “Mozart in the Jungle — Now I Will Sing”

Edição de Som para Minissérie ou Filme para TV: “The Night Of”

Maquiagem para Séries: “American Horror Story: Roanoke”

Mixagem de Som para Filme para TV ou Minissérie: “The Night Of — The Beach”

Curta cômico para TV: “Los Pollos Hermanos Employee Training: Better Call Saul”

Cabelos para Séries: “Westworld”

Design do Título: “Stranger Things”

Figurino Contemporâneo: “Big Little Lies”

Edição para Minissérie ou Filme para TV: “The Night Of”

Maquiagem (sem prostéticos) para Minissérie ou Filme para TV: “Feud: Bette and Joan”

Edição para Séries Drama: “Stranger Things”

Programa Interativo Original: “The People’s House – Inside the White House With Barack and Michelle Obama”

Maquiagem (sem prostéticos) para Séries: “Westworld — The Original”