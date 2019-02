Altas Horas: Pabllo Vittar recebe homenagem internacional emocionante

Pabllo Vittar foi uma das convidadas do Altas Horas, no último sábado (16), onde contou sobre seus novos projetos para 2019, entre eles um EP com vídeos internacionais. Ela também já está separando referências para seu terceiro álbum de estúdio (ansiosas!). Durante o programa, a cantora foi surpreendida com uma pergunta bem especial.

Uma jovem indiana pediu o microfone para fazer uma pergunta para a artista e aproveitou para fazer uma declaração fofa, em inglês. “Você impactou muita gente na Índia, com sua música e sua maquiagem. Acredite, eu sou uma delas! Eu te amo! “. E por fim, fez a pergunta: “Quem foi a sua maior referência na maquiagem e no seu estilo drag?”.

Ambas emocionadas, deram um abraço forte e foram aplaudidas pela plateia de Serginho Groisman. E Pabllo respondeu quem a inspira: “A minha maior inspiração drag vem das coisas que vivo e das pessoas que passam pela minha vida, de ser como sou e da verdade que eu passo”. Linda! ❤