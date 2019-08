‘Altas Horas’ surpreende Calabresa com vídeo dela na plateia antes da fama

A noite de ontem (17) foi animada no ‘Altas Horas’ com a presença de Dani Calabresa. A produção encontrou um vídeo inédito de 2003 em que ela aparece na plateia do programa e faz uma pergunta pra Ney Latorraca – que nem foi ao ar na época!

Olha que carinha de menina:

A loira se surpreendeu e contou que lembra que naquele dia chegou a levar currículos para entregar na emissora.

Agora, 16 anos depois, ela foi a entrevistada do ‘Altas Horas’ e contou sobre a fama e o peso da obrigação de estar sempre bem-humorada.

“As pessoas acham que a gente está 24 horas bem-humorado, que a gente está brincando. A pessoa não vai abordar um Gianecchini, uma Juliana Paes, como se fosse melhor amigo… Agora, com a gente é ‘olha lá aquela louca!'”, brincou.