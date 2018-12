Amigos de Sabrina Sato publicam fotos belíssimas e ~raras~ da Zoe

Sabrina Sato está feliz da vida com o nascimento de Zoe, primeira filha dela com o ator Duda Nagle, e quer mais é compartilhar essa felicidade com todo mundo. No início da semana, ela já havia revelado o rosto da filhota no Instagram e aparentemente permitiu que os amigos também façam o mesmo.

Leia Mais: Conheça o significado de ‘Zoe’, nome da primeira filha de Sabrina Sato

De resguardo em casa, a apresentadora recebeu no último semana as visitas do estilista Walerio Araújo e do ator Thiago Adorno e fez questão de posar ao lado dos amigos toda orgulhosa e segurando a cria nos braços.

Em um dos cliques, inclusive, é possível ver o rostinho encantador da bebê beeeem de perto.

Quanto amor! ❤