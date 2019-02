Amor à Vida: Paloma vai presa

Paloma é vítima das maldades de Alejandra

Ao saber que Alejandra (Maria Maya) e Ninho (Juliano Cazarré) fugiram do Brasil com Paulinha (Klara Castanho), Paloma (Paolla Oliveira) e Bruno (Malvino Salvador) resolvem seguir os pilantras até o Peru. Lá, a médica faz o jogo dos sequestradores e, por telefone, marca um encontro com Ninho, dizendo que foi até lá conforme o combinado: sozinha.

No local marcado Paloma é vigiada de longe por Alejandra e de outro ângulo por Bruno. A loira fica esperando Ninho por várias horas e ele não aparece. Sendo assim, segue para o hotel e Bruno percebe que a amada está sendo seguida por Alejandra. E assim que a traficante boliviana vai embora, o corretor volta para o local onde ele e Paloma estão hospedados.

Bruno conclui: os sequestradores queriam verificar se Paloma realmente viajou para Cuzco sozinha. E após um encontro com Ninho, sem a presença de Paulinha, ele dispara: “O motivo desse sequestro foi você, Paloma. Eu queria que viesse atrás de mim. Eu queria ter uma nova chance com você”. Paloma, então, implora para Ninho devolver a filha, mas ele diz que a médica só verá a menina se viajar com ele. Paloma topa e, no dia seguinte, Alejandra a pega no hotel. E Bruno segue as duas.

Quando chegam a um lugar deserto, Paloma finalmente vê Paulinha. Enquanto isso, Bruno, tenso, entra em contato com Valentin (Marcelo Schmidt) e confirma que Ninho planeja andar pela trilha inca com Paloma. No caminho, pressionada por Ninho, Paloma o empurra e ele fica muito nervoso. Em seguida a abandona amarrada numa árvore.

Bruno segue procurando pelas duas, até que, finalmente, acha a médica presa. Horas depois, Bruno e Paloma encontram Ninho e o corretor dá um soco no rival. Alejandra aproveita a confusão para agarrar Paulinha e ameaça atirá-la num precipício. Só que a médica ataca a inimiga e resgata a criança. Quando Bruno, Paloma e Paulinha se preparam para embarcar rumo ao Brasil, Ninho e Alejandra surgem no aeroporto e ele pede para se despedir da filha. Paloma e Bruno permitem e nem percebem quando Alejandra coloca drogas na mochila da médica, que é presa em São Paulo por tráfico.