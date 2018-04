A produção do ‘BBB18‘ organizou uma formação de paredão com voto aberto para dar aquela incendiada na casa, e o resultado foi uma das berlindas com maior quantidade de climão: no meio do negócio rolou uma reviravolta e a família Lima foi indicada ao lado de Wagner. Mas existe uma pessoa que ficou totalmente pistola com a decisão.

Ana Clara ficou soltando fogo pelas ventas depois de Kaysar ter escolhido a família Lima no desempate. Inconformada com a justificativa incoerente do brother (o sírio alegou que ele e a indicada são muito distantes na casa), a sister fez o que todos nós fazemos em momentos de puro descontrole emocional e ódio: dobramos roupas enquanto falamos sozinho.

Ana Clara full pistola falando sozinha é o meu espirito animal #BBB18pic.twitter.com/wO4qG5FAsq — Hellyn (@Hey_Hellyn) April 2, 2018

A ruivinha virou o grande assunto da internet. Ninguém quis comentar sobre o voto inesperado de Breno, ou então sobre o Viegas ter ficado bravo por terem dito que ele se afasta das pessoas da casa, o nome de Ana Clara ganhou os trending topics do Twitter e viralizou momentos de puro ódio e, sobretudo, transparência.

Hj eu tou só a Ana Clara quem tocar em mim eu mando tomar no cu pic.twitter.com/UDPBQmtTfW — PLS (@milikanasia) April 2, 2018

ana clara sou eu quando a familia começa a fazer comentários machistas/homofóbicos/racistas no almoço de domingo pic.twitter.com/OWtAY53YZY — rafael (@rpazf_) April 2, 2018

Eu quero ver Ana Clara fazer Jéssica engolir a maldita da coroa.#BBB18 pic.twitter.com/LhLHMnwDa6 — MingKit💜💙 (@KookieLarry) April 2, 2018

As pessoas até tentaram acalmar Ana Clara durante a noite de fúria, mas acabou não rolando. Como faz sempre, a sister dá um banho de argumentação e deixa todo mundo sem ter o que falar:

A ANA CLARA NÃO TÁ RECLAMANDO DOS VOTOS E SIM DAS JUSTIFICATIVAS SEUS IDIOTAS pic.twitter.com/2XernqOp7u — Ana Clara Sincera (@Anac_sincera) April 2, 2018

O paredão será realizado amanhã (03), então ainda teremos mais tempo para acompanhar Ana Clara jogando sua fúria contra os outros moradores da casa.