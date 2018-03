Ana Clara está passando por uma provação muito dura no ‘BBB18‘. Na vida real quando você está de saco cheio da família ou do crush você pode simplesmente sumir, ir para algum canto longe etc, mas no programa a sister não tem essa possibilidade porque ela está confinada no reality com o pai e o boy que ela pega às vezes.

Paula estava conversando com Ana Clara no jardim do BBB e o assunto chegou na relação estranha que ficou entre Breno e a filha de Ayrton. Ana Clara então disparou: “o que tinha que incomodar aqui já me incomoda, que é o fato de ele estar aqui, da situação que foi criada”. A sister se refere ao fato de tanto ter seu pai urubuzando sua relação com Breno quanto o brother dar em cima também de Paula.

A mineira concordou com Ana Clara, e ainda admirou a posição dela. Paula lembrou que logo no começo ficou surpresa quando Ana Clara contou que iria só beijar Breno nas festas e pronto, que não pretendia namorar ele na casa. “Eu não faria isso aqui”, explicou Paula, “porque não tem como eu ficar morando com a pessoa, não é igual eu estar na balada, beijar e sair andando”.