As coisas não estão fáceis no ‘BBB18‘ para alguns participantes. Como hoje é dia de prova do líder, então normalmente os brothers têm os amigos para se apoiar, matar o tempo, etc. Mas e Viegas? O músico perdeu seu grande amigo Caruso e mudou de postura na casa.

Ana Clara e Gleici deitaram no quarto e conversaram um pouco sobre essa mudança em Viegas. A acreana comentou como ele tentava ao menos conversar com todo mundo e manter uma certa harmonia, mas desde a saída do Caruso está diferente. “Pirou“, definiu Ana Clara. A estudante de psicologia comentou que Viegas não é visto na casa nem dando sorrisinhos. “Parece que o jogo acabou pra ele“, observou Ana Clara.

Enquanto as duas conversavam sobre o brother no quarto, Viegas estava no jardim da casa. Sentado. Sozinho. Apenas esperando o tempo passar. Olhando para o horizonte, fazendo poucos movimentos e pensando na vida. Ou então pensando em como deve se esforçar na próxima prova do Líder para conseguir sobreviver mais tempo na casa.