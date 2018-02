Na tarde desse domingo (04) rolou a prova da comida no ‘Big Brother Brasil‘ em ritmo de ano de Copa. Os brothers foram divididos em times para uma partida pouco usual de Futebol.

A prova do Soprobol foi bem simples: divididos em times de futebol, os brothers foram encaixados numa mesa simulando um campo de futebol e deveriam fazer gol somente na base do sopro.

A competição foi disputada (e desconfortável para os participantes). Tiago Leifert pôde relembrar seus tempos de ‘Globo Esporte‘ e ficou narrando a disputa como um se fosse realmente uma partida de futebol. O apresentador até combinou de todo mundo entrar “no estilo FIFA” ao campo e organizou foto de time.

Ana Clara descobriu uma “brecha” nas regras e percebeu que poderia segurar a bola com a boca e arremessar com um sopro. Como o narrador não considerou isso como infração, a partida seguiu e a sister teve boa parte da posse de bola no começo da partida. Cerca de 98%, segundo Tiago Leifert. Ana Clara meteu três gols no time vermelho e isso rendeu uma substituição: o frangueiro Kaysar foi substituído por Diego.

Mahmoud, Viegas, Wagner, Gleici, Ana Clara, Caruso e Paula ganharam a partida e garantiram sua estadia no Tá com Tudo. A equipe vermelha sorteou a proteína da semana e foi… timo.