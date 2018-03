Enquanto boa parte dos moradores do ‘BBB18‘ está “recalculando rota” após a eliminação de Diego, as sisters Ana Clara e Gleici estão mais focadas em enxergar as coisas com um otimismo maior.

Antes de se prepararem para a Festa anos 80 que a produção arrumou para os brothers, as duas conversaram sobre a final do programa. Para as duas, é incrível imaginar que dali um mês uma pessoa daquela casa vai sair com o grande prêmio de um milhão e meio.

Só que, na hora de chutar quem poderia vencer o programa, as duas amigas não entraram num acordo. Ana Clara acredita que quem leva o prêmio do ‘BBB18’ é Gleici. Já a acreana discorda sobre seu favoritismo, e sugere que a família Lima pode ser a vencedora do reality.

De qualquer forma, o vencedor ainda tem muitas semanas para sobreviver dentro da casa e, como diz o apresentador Tiago Leifert, deve fazer o possível para evitar ir ao paredão.