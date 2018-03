Após a eliminação de Patrícia com recorde de rejeição, todo mundo estava ansioso para a nova prova da liderança do ‘BBB‘. Durante todo o dia o programa ficou atiçando o público nas redes sociais, e ao final Tiago Leifert contou que novamente seria em dupla. Ou seja, duas pessoas dividindo a liderança e com prêmios diferentes: uma com 10 mil reais e outra com imunidade.

O apresentador entrou ao vivo na casa e pegou os brothers de surpresa ao avisar que seria em dupla. Antes de comunicar aos participantes, ele pediu para o público ficar de olho em quem Wagner iria fazer parceria, após a briga com Viegas na semana anterior. No fim, as duplas foram Ana Clara e Gleici, Caruso e Kaysar, Diego e Viegas, Breno e Wagner e, por fim, Paula e Jéssica.

A prova foi bem complexa: amarrados, a dupla precisou decorar a sequência de caixas de tintura num cômodo para, depois, reproduzir em outro cômodo. Como as sequências eram com 12 caixinhas, eles precisaram ir e voltar entre os cômodos diferente até reproduzir com fidelidade.

Diego e Viegas foram os primeiros a apertar o botão, mas na hora de conferir o gabarito eles erraram. A prova retornou até que Gleici e Ana Clara venceram a disputa. A acrena ficou com os 10 mil reais e Ana Clara levou a imunidade para a família Lima.

O próximo paredão será triplo e a indicação virá do Big Fone, que deve tocar no domingo.