Por mais que Ana Clara e Paula ainda conversem normalmente no ‘BBB18‘, desde que a empresária mineira começou a ficar com Breno (que, por sua vez, já havia ficado com Ana Clara no começo do reality) as duas foram se afastando aos pouquinhos.

Durante a festa que rolou na última madrugada no BBB, com temática de rádio e muito karaokê para os brothers cantarem “Evidências” de Chitãozinho & Xororó, as duas se encontraram no banheiro e conversaram brevemente. Ana Clara comentou que Paula andava meio distante, e a sister se justificou falando que não costuma ser muito grudada nas pessoas mesmo.

O mini-climão acabou horas depois, pois Ana Clara e Paula dançaram juntinhas e se acertaram. Embaladas por um hino dos Mamonas Assassinas, Paula disse: “Desculpa qualquer coisa. Uma das pessoas mais importantes para mim aqui é você. Independente de qualquer coisa, minha palavra não mudou”. Ana Clara compreendeu a situação e falou para deixarem essa rusga de lado.