A gente sabe que o ‘BBB‘ é um programa que leva as pessoas ao limite, então já saiu muita discussão por motivo idiota (lembram da treta por causa da sunga branca do Alemão no ‘BBB7‘?). Durante a Festa Axé, que aconteceu nessa madrugada, rolou uma situação dessas em que Ana Clara começou a chorar muito por causa de uma resposta que Paula lhe deu.

Em um dado momento da festa, Paula encontrou Ana Clara chorando e foi lá conversar. Vai que era algo relacionado ao Breno, o rapaz que as duas ficaram em festas anteriores do programa, né? Só que o assunto era outro: segundo a filha de Ayrton, ela estava chateadíssima por causa de algo que Paula havia dito antes.

Elas conversaram bastante, Paula deu uma bronca de amiga falando que isso estava expondo as duas, mas logo elas fizeram as pazes e a amizade voltou ao normal. Mas, afinal, qual foi o tal comentário da sister que chateou Ana Clara?

Segundo o vídeo disponibilizado pelo site do ‘BBB’, a conversa que chateou a Ana Clara foi um papo que rolou no banheiro. A sister perguntou se Paula ia tirar a roupa da festa e ela falou que iria dormir assim mesmo, e aí falou algo sobre o pai da moça ter falado que manda ela tomar banho.

Na verdade nem dá muito para entender o que elas falam, pois Paula está molinha por causa da bebida e Ana Clara conversou enquanto escovava os dentes, mas dá pra ver que foi apenas um mal-entendido.