No começo de tarde deste domingo (04) rolou a já tradicional Prova da Comida no ‘BBB‘. Divididos em amarelos e os vermelhos, os brothers participaram de uma disputa de pênaltis utilizando um mecanismo enorme.

O pessoal se divertiu muito com a prova, que consistia em um competidor de um time puxando um sapato gigante e o outro (do outro time) movendo cordas para controlar o boneco goleiro. Ao final, o time amarelo conseguiu a vitória e voltou para o Tá com Tudo após só uma semaninha no Tá com Nada. Já o pessoal perdedor sorteou uma proteína e garantiu língua de boi para essa semana.

Mas nem tudo foi derrota para o time vermelho. Ana Clara aproveitou que Tiago Leifert estava conversando com eles para tirar uma dúvida que vinha lhe corroendo a alma: a sister queria saber o significado de uma palavra do livro que ela tem lido no confinamento (“Morte Súbita”, da J. K. Rowling). O diretor do programa ficou com dó da garota e passou o significado da palavra, afinal ela está confinada sem poder pesquisar. “Ué, não tem computador com internet aí?”, brincou Leifert.