Nós que estamos do lado de fora do ‘BBB18‘ e temos acesso a redes sociais e enquetes temos uma visão clara de quem são os favoritos dessa edição, mas e o pessoal de dentro da casa? Sem qualquer comunicação externa, resta a eles adivinharem quem pode estar se destacando ou não do lado de fora.

Desde início do reality todo mundo considerou Kaysar um participante muito forte, tanto por seu senso de humor quanto pela sua história triste de vida, mas Ana Clara tem uma visão diferente que ela compartilhou no começo dessa noite no ‘BBB18’. Em uma conversa com seu pai no quarto, a ruivinha levantou um questionamento muito válido: “Desde o começo do programa as pessoas falam que o Kaysar é forte, não sei o quê, por quê? Da onde as pessoas tiraram isso?“.

Ao falar sobre o senso de humor de Kaysar (que na edição já chegou a ser mostrado como inconveniente), a filha de Ayrton tem uma outra opinião: “Por exemplo, eu acho o Viegas um cara superengraçado, muito gente boa, ótimo de conversar. Ele faz umas piadas superengraçadas, a gente brinca, zoa pra caramba”. “Eu acho o Kaysar exagerado pra c******, mas tem gente que pode estar achando o máximo”, explicou a sister, deixando claro que aquela é sua opinião, e não uma leitura da verdade.

Deixa só ela saber que tem muita gente aqui fora concordando com ela.