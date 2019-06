Ana Furtado comemora o fim do tratamento contra o câncer: “Eu venci!”

Ana Furtado está radiante e ela tem um grande motivo para isso: o fim de seu tratamento contra o câncer de mama.

Ela foi diagnosticada há pouco mais de um ano e compartilhou com os fãs todas as etapas do processo de cura – sempre num clima de esperança e positividade. Através dos comentários em suas publicações, é possível ver que ela inspirou milhares de pessoas durante o tratamento.

“Hoje é dia de festa! Muita emoção. Agradecimento!!!! A todos!!! Eu venci!!!!”, escreveu ela nessa segunda-feira (10), contando que esse foi o dia em que retirou o catéter pelo qual recebia os medicamentos.

Te desejamos toda a saúde do mundo, Ana!