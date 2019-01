Ana Furtado e Ana Maria Braga se emocionam ao falar de câncer de mama

Ana Furtado esteve no “Mais Você” dessa segunda-feira (1) para falar sobre sua luta contra o câncer de mama. Ana Maria Braga recebeu a amiga para marcar o início do Outubro Rosa e o encontro foi emocionante.

Ana Furtado revelou seu diagnóstico no final de maio e, desde então, tem falado abertamente sobre o assunto. “Eu resolvi ser a dona da minha história, contar a minha história e contar a minha verdade”. Na época em que abriu o jogo sobre o câncer, a apresentadora já havia passado pela cirurgia de retirada do tumor, mas seu tratamento só termina em dezembro.

Ao mostrar a foto em que Ana Furtado anuncia a última sessão de quimioterapia, Ana Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Ela também é uma sobrevivente do câncer.

O “Mais Você” recebeu ainda o oncologista Fernando Maluf, médico que trata Ana Furtado. Os três tiveram uma conversa sobre aspectos técnicos e também emocionais do processo de cura. “As palavras chave são harmonização e transformação”, disse Ana Furtado sobre a necessidade de encarar o tratamento com otimismo e de realizar um exercício de autoconhecimento durante essa fase. “O câncer me ensinou muitas coisas. Uma delas é me permitir sentir. Me permiti sentir tudo”.

Confira aqui esse trecho do programa: Ana Furtado fala de câncer de mama no “Mais Você”.