Bom dia!!!! Essa semana encontrei meu querido @rodrigues_ricardo pra que ele me ajudasse a dar uma renovada nas minhas pontinhas. Amei o resultado. Como já contei aqui pra vocês, faço crioterapia durante as sessões de químio, uma técnica que protege os folículos capilares e diminui a queda dos fios. O meu cabelo caiu 30% até agora e está mais fino e frágil. Para manter o cuidado, não uso produtos com parabenos, sulfato ou silicone. Tenho me empenhado em gostar do que vejo no espelho, embora seja menos importante do que a energia que deposito no meu bem estar e na minha recuperação. Esse período de tratamento oncológico é muito delicado para a nossa autoestima. Perdemos pêlos e cabelos, a pele resseca, as unhas enfraquecem e algumas mulheres até perdem unhas. Os efeitos colaterais são muitos… E muitas vezes não é fácil não deixar a peteca cair. Mas é muito importante viver um dia de cada vez, buscando sempre o autocuidado diário, sem se deixar de lado. Olhar para o espelho e se ver linda! Nessas horas, os produtos de beleza, de saúde e a moda são grandes aliados. Tire meia horinha do seu dia para passar os cremes recomendados pelo médico; invista em um batom vibrante, daquela cor que você sempre amou, mas nunca usou; faça aquela make incrível pra ressaltar os olhos; teste amarração de lenço diferente. Isso, sem dúvidas, nos fortalece. Quando estamos bem com nós mesmas e fortalecidas, tudo ao nosso redor fica mais fácil de encarar ❤

