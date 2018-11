Ana Furtado mostra marca da última fase da quimio que parece uma cruz

View this post on Instagram

Inicio hoje a última e definitiva etapa rumo a minha cura 🙏🏻 Ensinamentos… essa doença é uma pós-graduação intensa sobre a vida. Aprendi que preciso com urgência viver cada dia na sua plenitude e feliz, mesmo quando os dias estão nublados. Afinal, o sol sempre reaparece. E se eu vejo cada dia nascer significa que eu estou viva! E não existe privilégio maior do que esse. É engraçado me dar conta disso por causa do câncer quando na verdade essa certeza sempre esteve ali mas eu estava distraída, mais preocupada em fazer planos. Estava mais preocupada com o amanhã. Ora, não existe o amanhã sem que haja o hoje. O hoje é a coisa mais importante! Foca nele! Sem ele o amanhã não existe. Ponto. É tão fácil saber disso… entender… agora tudo ficou mais claro. Tudo ficou mais valioso! Antes e depois do câncer. A minha vida se transformou completamente. Virei paciente, conselheira, inspiração, fui frágil, forte, guerreira e corajosa. Muito corajosa. Essa é a mais nova marca que ganhei dela. Curiosamente uma cruz ✝ marca os pontos de radiação. Também vejo um sinal positivo! Tudo vai dar certo. Abençoado seja esse alvo no meu peito. Que esse feixe seja certeiro e me traga a vitória. Mais uma nessa minha jornada de luz. Que o Pai me ilumine e me proteja, amém 🙏🏻