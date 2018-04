Como ocorre todas as semanas, o eliminado do ‘BBB18‘ foi tomar um café da manhã especial com Ana Maria Braga e Louro José no ‘Mais Você‘, e esse tipo de conversa sempre rende algum climão ou coisa do gênero. Quem causou o desconforto dessa fez foi a própria apresentadora, numa brincadeirinha “quase inocente”.

Durante a entrevista com Wagner, a loira percebeu que o convidado estava muito tenso, quase duro na cadeira. Antes de chamar o intervalo comercial, Ana Maria brincou que iria oferecer uma massagem para relaxar o ex-brother. Na hora, Louro José deu uma brincada dizendo que Caruso estava lá pra fazer a massagem. Como Wagner não ouviu a piada (ou fingiu que não ouviu), Ana Maria repetiu o hgracejo enquanto massageava Wagner, e ele apenas deu de ombros.

Mas por que essa referência a Caruso assustou o brother? Bem, assim que o Wagner foi eliminado a Globo o levou até o #RedeBBB, o programa online que entrevista os eliminados assim que eles saem da casa. Nessa última madrugada, a apresentadora Fernanda Keulla anunciou que um outro eliminado estava no Skype para mandar uma mensagem pra Wagner. Era Caruso.

Enquanto normalmente essas conversas mostram ex-brothers se reconciliando, a coisa pegou fogo com Caruso. O publicitário ficou mostrando uma nota de três reais e ameaçando “arrebentar” Wagner. A câmera focou na apresentadora e o climão foi minimizado. A cena pode ser vista no vídeo do canal oficial do ‘BBB18’ no Twitter:

Vem pro Bate-Papo ao vivo com o Wagner na #RedeBBB! #BBB18 https://t.co/nSd4ObxqdF — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2018

Imagina se o Caruso estivesse na Ana Maria?