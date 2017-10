Ana Maria Braga desmente boatos sobre ter câncer de pele

Na última semana a apresentadora Ana Maria Braga ficou afastada do “Mais Você“, que foi apresentado nesses dias por Zeca Camargo e Patrícia Poeta. Colunistas de TV e fofoca afirmaram que ela teria se ausentado para retirar um tumor maligno do rosto. Mas na manhã desta segunda-feira (23) Ana Maria voltou ao ar e fez questão de desmentir os boatos.

“A gente vai dar uma descansadinha para ficar com a pele mais luminosa e já me deram um monte de coisas de presente”, comentou. E fez questão de dar uma alfinetada: “Tem pessoas que são como o vinho: ficam melhor com uma rolha na boca”, divertiu-se. Ana Maria agradeceu a preocupação das pessoas, e garantiu que “está tudo muito bem”.

Ana Maria Braga já enfrentou e venceu dois cânceres: em 2001, um na região pélvica, e em 2015, um câncer de pulmão.