Ana Maria Braga recusou presente em rede nacional e todos ficaram chocados

Uma cena bem inusitada aconteceu no ‘Mais Você‘ desta quarta-feira (4). Após Ana Maria Braga realizar mais uma etapa do concurso A Melhor Linguiça do Brasil (ainda não temos maturidade para esse nome), a apresentadora passou uma reportagem de um fã madeireiro que passou o último ano construindo uma casa de passarinho para a apresentadora. A reação de Ana Maria, no entanto, chamou a atenção nas redes sociais.

A equipe do ‘Mais Você’ foi na cidade de São Sebastião conversar com seu Eugênio, um grande fã do programa. A admiração pela apresentadora é tanta que ele construiu uma casa de passarinho no estilo rococó, toda feita em madeira para Ana Maria. Eugênio esculpiu na madeira o logotipo do programa, o nome da apresentadora e até um pequeno Louro José, com a intenção da apresentadora colocar no seu jardim para atrair passarinhos durante o programa. O artesão até deu a dica de colocar pedaços de frutas para atrair aves todas as manhãs.

Após ver o resultado da casinha, Ana Maria Braga ficou muito agradecida pelo mimo… mas recusou o presente. “Eu só tô falando que eu adorei, pode ficar com a minha casinha, mas faz uma casinha de passarinho pra mim mais simples”, disse a apresentadora após ressaltar que o presente era grande e que pra viajar seria um trabalho. Será que a equipe do programa não conseguiria deslocar o presente até os Estúdios Globo? “Eu adorei a casinha, mas pode ficar aí que está num lugar maravilhoso”, encerrou a apresentadora.

A recusa de Ana Maria Braga chamou a atenção nas redes sociais. As pessoas não entenderam como uma emissora do tamanho e orçamento da Globo não bancou o frete desse presentinho:

Quanta indelicadeza! Não era pra ser isso com o coroinha, se dedicou tanto pra ter uma dusfrita dessa em rede nacional #MaisVoce @ANAMARIABRAGA — claudio (@causobrinho) September 4, 2019

@ANAMARIABRAGA emocionada com esse artesão, puxa @ANAMARIABRAGA fiquei meio decepcionada com seu comportamento, poderia ter agradecido com mais carinho, imagina o trabalho diário, dedicação e amor dele, não gostei de seu comportamento.#maisvocê 🤔🤦🏻‍♀️ — AndFerraz (@andferraz2) September 4, 2019

Fiquei com pena do moço da casinha de passarinho! Poxa, a globo tem capital para pagar o frete ate o estúdio. Achei deselegante rs #MaisVocê — Luiz (@FelipeMirrors) September 4, 2019

Que deselegante o #maisvocê o cara passa um ano fazendo um presente e depois diz que vai quer, e ainda pior pede outro!! Ficou feio @ANAMARIABRAGA — MARCELO WANDERLEY (@marcelwanderley) September 4, 2019