Como sempre acontece após um paredão, o eliminado da semana vai direto para o ‘Mais Você‘ encarar uma entrevista com Ana Maria Braga. Dessa vez a loira recebeu Viegas para um café da manhã em seu programa, e eles comentaram sobre a participação -meio apagada- do brother pela casa mais vigiada do Brasil. Ele comentou sobre sua relação com Caruso e contou que admira muito a representatividade de Gleici na casa, por ser acreana, mulher e negra.

Depois de ter chamado a atenção por ter mandado uma crítica política assim que foi eliminado da casa, Viegas repetiu o tom durante a conversa com Ana Maria Braga. O músico reclamou do descaso das autoridades de São Paulo na zeladoria das áreas periféricas, e o brother criticou nominalmente o ex-prefeito de São Paulo João Doria e o ex-governador do estado Geraldo Alckmin.

Mas uma ida à Ana Maria sem um climão não é uma ida, não é mesmo? Você que está lendo essa matéria deve se lembrar de um tempo atrás quando Taís Araújo esteve no ‘Mais Você‘ de Ana Maria Braga. A apresentadora estava preparando um nhoque de abóbora, só que a atriz tem aversão a esse vegetal. A situação rendeu um climão maravilhoso que ficou em nossa mente para sempre (caso não lembre, fizemos matéria sobre isso). O que a gente não esperava que fôssemos ter um remake desse climão, dessa vez com o Viegas.

Ana Maria anunciou que iria fazer uma deliciosa receita que era um creme de milho com sagu, mas assim que voltou do comercial explicou ao público que ficou sabendo que Viegas não gosta de milho. Não se fazendo de rogada, a apresentadora falou que mesmo assim ele iria comer e depois daria uma nota. Em outros dois momentos durante a receita Viegas relembrou que não é chegado em milho, mas mesmo assim ele comeu o prato de Ana Maria. E deu nota boa.