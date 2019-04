Ana Maria Braga revela que receberá Palmirinha no ‘Mais Você’

Para os amantes de culinária, um reencontro incrível acontecerá na próxima sexta-feira (19). Ana Maria Braga revelou que receberá Palmirinha Onofre no “Mais Você” no feriado da Paixão de Cristo.

O anúncio foi feito pelo Instagram pessoal das duas, com um par de imagens. No primeiro clique, Ana Maria está segurando um papel com “É verdade esse bilhete” escrito, enquanto que no segundo, elas aparecem juntas em um momento que já aconteceu na televisão.

Na legenda de Ana Maria, ela comentou a respeito do questionamento constante das pessoas sobre a possível união das duas novamente e anunciou a novidade. “Muita gente perguntando se é verdade que a vovó Palmirinha vai tomar café comigo! Siiiim “é verdade esse bilete” nessa sexta-feira”.

Já Palmirinha enfatizou que espera por esse momento há mais de dez anos e que está muito feliz com esse encontro. “Não vejo a hora de ir lá. Vocês não podem perder esse encontro. Quem me acompanha sabe o carinho que tenho por ela. Há mais de 10 anos estou esperando por esse momento. Muito feliz”.