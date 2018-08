Ana Maria Braga se emociona ao falar sobre funcionário que foi assassinado

Nesta segunda-feira (20), apresentadora Ana Maria Braga lembrou de uma difícil perda sofrida no último final de semana. O técnico de captação de som do programa ‘Mais Você’, Luiz Carlos Moraes Mesquista Júnior, foi assassinado no Rio de Janeiro enquanto levava seu carro a um lava-jato.

“Menino alegre, valente, valoroso, trabalhava aqui o dia todo e, durante a noite, ainda fazia faculdade”, contou Ana Maria enquanto algumas imagens mostravam o rosto de Luiz e ele nos bastidores com a equipe do programa. A apresentadora ainda explicou que Junior cursava o terceiro período da faculdade de Direito em busca de uma vida melhor, especialmente para o filho de três anos.

Ana Maria também citou os índices assustadores de homicídio no Brasil. “Infelizmente o Brasil aparece em um ranking que envergonha, como um dos países mais violentos do mundo. A taxa mundial média é menor que dez pessoas mortas entre 100 mil habitantes. Nós aqui, no Brasil, estamos no patamar de mais de 30 assassinados para 100 mil habitantes”, afirmou a apresentadora.

Para explicar o caso de Luiz, uma reportagem foi transmitida logo no começo do programa. Com ela, o telespectador soube que o assassinato aconteceu no último sábado (18), enquanto Junior levava seu carro para um lava-jato na região da Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele havia sido perseguido durante o caminho e morto assim que chegou ao local, quando foi abordado por um dos homens do carro. Os tiros também atingiram um funcionário do posto, mas que foi socorrido e passa bem.

Nas redes sociais da apresentadora, a dor de perder uma parte de equipe de forma tão dura também foi registrada com uma breve foto de Luiz, enquanto a legenda era um coração partido.