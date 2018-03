Imagine que você esteve durante semanas num confinamento no ‘BBB‘ com algumas restrições alimentares causadas por “Tá com Nada” da vida, só de imaginar que você vai dar uma passadinha no programa da Ana Maria Braga e comer algo gostoso já anima qualquer um, certo? Mas não foi exatamente isso que aconteceu com Diego.

Líder do extinto Trio Mandinga do ‘BBB18’, Diego teve uma conversa bem ensaiadinha sobre sua participação no reality. A apresentadora pressionou pouco o convidado, que se resumiu a falar que já tinha percebido que era considerado o vilão da temporada. Entretanto, ele entrou em contradição ao explicar por que indicou Gleici no Big Fone, pois uma hora disse que foi para definir as coisas logo e em outro foi porque tinha certeza que seria indicado por ela.

Mas a maior atração do ‘Mais Você‘ foi a culinária. Diego entrou no estúdio logo após uma exibição de uma matéria sobre “podrão“, aqueles famosos lanches que colocam tudo dentro. A mesa da loira estava repleta de sanduíches com batata frita, carnes variadas etc… mas não foi isso que ela colocou Diego pra comer. A apresentadora fez uma receita de língua de boi, prato que os brothers têm certa aversão.

Ana Maria explicou as propriedades nutricionais, ensinou truques para fazer a iguaria e ficou o tempo todo falando que Diego iria comer aquilo de qualquer jeito. Louro José tentou dar uma passada de pano e falar que o convidado talvez não gostasse, mas nada impediu Ana Maria de servir língua para Diego, e ele precisou comer o prato. Depois de todo o desconforto, ele falou que estava gostoso.