Na manhã desta quarta-feira (18), Ana Maria Braga e Louro José receberam Paula, a última eliminada do ‘BBB18‘. Como acontece após todo paredão, a loira mostrou vídeos do confinamento, deu uma provocada e arrancou algumas revelações. Quer dizer, menos uma…

Ana Maria Braga exibiu o momento anterior ao climão que ficou entre Breno e Paula, na intenção de descobrir o que havia rolado. O casal estava numa boa na casa, mas a partir de um momento ele passou a ficar um pouco mais ausente, chegando a ficar um dia inteiro sem falar com a sister. A apresentadora perguntou à eliminada por que ele havia ficado assim… e Paula não sabia a resposta.

Ela até perguntou se a produção tinha visto algum vídeo dele contando para outro brother, porque até aquele instante ela não fazia ideia do que havia rolado com o Breno. Mistééério.

Paula também teve a chance de falar sobre sua fama de sedutora, que encantou Caruso logo no começo do programa (mas só lá, depois ela deu uns coices e ele ficou meio mordido). “Em momento nenhum passou pela minha cabeça ficar com ele”, declarou Paula. E ainda explicou que gostou dele no início, mas nunca teve planos para romance.