Ao contrário de outros brothers que se jogaram, se expuseram e mostraram quem era na casa do BBB19, Rízia foi o tipo de pessoa que foi sendo levada pela correnteza, se posicionando pouco e fugindo do conflito em todas as ocasiões (mesmo com o apresentador ao vivo cobrando). E essa falta de comprometimento foi assunto da entrevista que a eliminada teve com Ana Maria Braga no ‘Mais Você‘.

O matutino exibiu dos momentos marcantes de Rízia no confinamento: primeiro o dia no qual Tiago Leifert cobrou de Rízia uma explicação sobre o motivo de estar escolhendo Rodrigo para sofrer uma punição, e logo depois exibiram aquela hora na qual ela errou a matemática e se colocou no paredão. Ana Maria tentou perguntar para Rízia o motivo dela ter sido tão apagada, e Rízia explicou que foi uma derrapada.

A sister ouviu de Ana Maria um conselho-alfinetada (sabemos que ela é especialista nisso), explicando que o BBB é igual à vida real, um local no qual precisamos nos posicionar e que não podemos ter medo de nos expor. A loira explicou também a importância de se ter coragem para atingir seus objetivos.

Durante a entrevista, Rízia também explicou que se inscreveu para o BBB19 numa fase em que não estava conseguindo emprego. A sister também contou sobre uma depressão, mencionou um episódio de racismo que passou na vida e que cogitou até tomar uma atitude mais extrema. Porém, ela ressaltou que conseguiu passar por tudo isso e hoje é uma nova pessoa.

Rízia agora está no meio da romaria dos eliminados, que envolve uma série de entrevistas a serem transmitidas pelo site oficial do BBB19.