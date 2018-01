O ‘BBB18‘ teve mais um dia de pura paz: os brothers aproveitaram o dia bonito na piscina e até fizeram um treino funcional coletivo. Quer dizer, nem todo mundo interagiu: Ana Paula, recém-indicada ao paredão, preferiu passar o dia relembrando sua escolha para a berlinda e reclamando da decisão de Mahmoud.

De acordo com os papos que ela teve durante o dia, Ana Paula não entendeu o motivo de ter sido indicada. Tudo está relacionado ao desentendimento que Mahmoud e a bruxa tiveram (e que não foi exibido pela Globo), quando ela o chamou de “viado” na brincadeira e ele se ofendeu. Mas eles supostamente fizeram as pazes depois daquele episódio.

“Ele veio brigar justo comigo, ele é muito otário”, afirmou Ana Paula durante um papo na sala da casa com Diego e Patrícia, “Ele jogou m*rda no ventilador”. Já quando estava na academia com Jorge e Ayrton, a bruxa adotou uma postura mais na defensiva: “o Brasil viu que eu pedi desculpas, que eu não tô errada”.

Mas parece que não é só Mahmoud que está por aqui com Ana Paula, pois durante a prova do Veto a moça foi a primeira a ser eliminada, com direito a uma senhora tortada na cara.