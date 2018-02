Esse foi apenas o terceiro paredão do ‘BBB18‘, mas já podemos falar que foi um dos mais esperados da temporada. Numa disputa que envolveu a família Lima, Paula e a bruxinha Ana Paula, ainda não tínhamos visto uma movimentação nas redes sociais contra uma única participante. O resultado foi bem esperado: Ana Paula foi eliminada com alta porcentagem.

O programa basicamente foi para mostrar a inundação de desconforto que gerou o Jogo da Discórdia exibido na noite anterior. Foi barraco de Diego pedindo satisfação com Ana Clara, Mahmoud discutindo com Ana Paula e uma tretinha entre Nayara e Viegas. Também vimos o pessoal zombando de Gleici durante a sessão de cinema, com as ofensas mais pesadas.

Tiago começou o discurso de eliminação falando diretamente com o público sobre… rejeição. Ele contou que todo mundo é rejeitado e que nunca esquecemos. O apresentador falou que é importante que não podemos rejeitar do lado de fora igual o que foi feito na votação.

Para os participantes, Leifert explicou o significado de participante-planta, e contou que o público prefere que elas sejam eliminadas logo no começo. E aí contou como nenhum dos emparedados fera uma planta. Após o discurso, Tiago Leifert anunciou que Ana Paula foi eliminada com 89,85%, um recorde em paredões triplos.

Durante as despedidas, chamou a atenção o abraço que Ana Paula deu em Mahmoud, com muito respeito e falando que os problemas entre eles ficarão dentro da casa. Do lado de fora, Tiago Leifert apenas deu uma palavra de apoio para a participante, sem contar da enorme rejeição.